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Парень из пузыря Парень из пузыря
Киноафиша Фильмы Парень из пузыря Парень из пузыря, 2001: актеры и роли
Bubble Boy Парень из пузыря 2001 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Парень из пузыря, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Блэр Хэйес Blair Hayes
В ролях
Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Свузи Кёрц Свузи Кёрц Swoosie Kurtz Марли Шелтон Марли Шелтон Marley Shelton Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo
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