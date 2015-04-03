Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Бэтмен против Робина
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Бэтмен против Робина

Batman vs. Robin 18+
Сюжет разворачивается в темном городе Готэме, где снова находится секретная масонская община «Суд Сов». Жестокие участники организации позиционируют себя как борцов с преступниками, но они применяют свои бесчеловечные методы работы для ликвидации любых неугодных людей. Именно они когда-то стали причиной смерти родителей маленького Брюса Уэйна. Тем временем у Бэтмена не ладятся отношения с сыном, и ситуация только усугубляется. Мальчика воспитывал клан Раса Аль’Гула, и он невероятно жесток. Главный герой пытается воспитать в ребенке моральные принципы, но удастся ли у него?

  • Приключенческая анимационная картина продолжает события мультфильма «Сын Бэтмена».
  • Пароль, который используется в фильме для блокировки Сай Дамиана – год, когда персонаж Бэтмена впервые появился в комиксах, 1939.
  • В сцене, где Бэтмен сбивает одного из солдат в пещере, раздается «крик Вильгельма» - популярный в звукорежиссерской среде шутливый трюк, фигурирующий во множестве кинолент.
  • Бэтмена в этом фильме озвучивают четыре актера.
  • Монастырь, о котором супергерой говорит в финальных сценах, находится в Гималаях, на горе Нангапарбат, одной из восьмитысячников.

Ещё недавно Брюс Уэйн жил беззаботной жизнью миллионера днём и спасителя города ночью. Но спокойному существованию пришёл конец, когда он узнал о том, что у него есть сын, который всё детство жил в Лиге Теней и служил безжалостному лидеру Рас аль Гулу. Дэмиан – так зовут мальчика, должен был стать наследником Раса и новым лидером Лиги. Но в результате предательства одного из приближённых воинов Рас погиб, а мальчик вынужден был скрыться. Теперь он нашёл своего родного отца, и вмести с ним стоит на страже справедливости.

Они вместе каждую ночь охраняют порядок в Готэм-сити и следят за тем, чтобы преступники не совершали своих злодеяний. Несмотря на все попытки Бэтмена перевоспитать своего сына, он постоянно ему перечит и делает всё так, как ему хочется, а не как говорят. Однажды Дэмиан знакомится с неким Талоном, который умело начинает манипулировать парнем. Он затуманил его разум и заставил пойти против собственного отца. С этого момента начинается жестокое противостояние между Бэтменом и Робином. Кто выйдет победителем из этой схватки, ведь в ней сражаются два близких человека? Сможет ли тёмный рыцарь убедить сына вновь перейти на его сторону и стать его верным напарником?

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 14 мая 2015
Премьера в мире 3 апреля 2015
Дата выхода
14 апреля 2015 Бразилия
14 апреля 2015 Дания
MPAA PG-13
Производство Warner Bros. Animation, DC Entertainment
Другие названия
Batman vs. Robin, Batman kontra Robin, Batman vs Robin, Batman: Robin'e Karşı, Μπάτμαν εναντίον Ρόμπιν, Батман срещу Робин, Бетмен проти Робіна, Бетмен против Робина, Бэтмен против Робина, バットマン VS. ロビン, 蝙蝠俠VS羅賓
Режиссер
Джей Олива
В ролях
Troy Baker
Kevin Conroy
Тревор Дивэлл
Все актеры и съемочная группа
7.1
7.1 IMDb
