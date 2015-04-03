Ещё недавно Брюс Уэйн жил беззаботной жизнью миллионера днём и спасителя города ночью. Но спокойному существованию пришёл конец, когда он узнал о том, что у него есть сын, который всё детство жил в Лиге Теней и служил безжалостному лидеру Рас аль Гулу. Дэмиан – так зовут мальчика, должен был стать наследником Раса и новым лидером Лиги. Но в результате предательства одного из приближённых воинов Рас погиб, а мальчик вынужден был скрыться. Теперь он нашёл своего родного отца, и вмести с ним стоит на страже справедливости.

Они вместе каждую ночь охраняют порядок в Готэм-сити и следят за тем, чтобы преступники не совершали своих злодеяний. Несмотря на все попытки Бэтмена перевоспитать своего сына, он постоянно ему перечит и делает всё так, как ему хочется, а не как говорят. Однажды Дэмиан знакомится с неким Талоном, который умело начинает манипулировать парнем. Он затуманил его разум и заставил пойти против собственного отца. С этого момента начинается жестокое противостояние между Бэтменом и Робином. Кто выйдет победителем из этой схватки, ведь в ней сражаются два близких человека? Сможет ли тёмный рыцарь убедить сына вновь перейти на его сторону и стать его верным напарником?