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Дом духов Дом духов
Киноафиша Фильмы Дом духов Дом духов, 1993: актеры и роли
The House of the Spirits Дом духов 1993 / Португалия / Германия / Дания / США / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Дом духов, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билле Аугуст Билле Аугуст Bille August
В ролях
Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Мария Кончита Алонсо María Conchita Alonso Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas
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