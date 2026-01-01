Меню
Награды и номинации фильма Буря 1982

Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучший актёр второго плана
Номинант
 New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1982 Венецианский кинофестиваль 1982
Best Actress
Победитель
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1982 Кинофестиваль в Торонто 1982
Приз зрительских симпатий
Победитель
