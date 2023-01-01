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Солдат Солдат
Киноафиша Фильмы Солдат Солдат, 1998: актеры и роли
Soldier Солдат 1998 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Солдат, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол У. С. Андерсон Пол У. С. Андерсон Paul W.S. Anderson
В ролях
Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Джейсон Скотт Ли Джейсон Скотт Ли Jason Scott Lee Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Конни Нильсен Конни Нильсен Connie Nielsen
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