Постер фильма Птицы войны
3.3 Рейтинг IMDb: 3.3
Птицы войны

Птицы войны

Warbirds 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие фильма разворачивается в начале 1945 года. Экипаж американского боевого самолета во главе с суровым полковником Толлером терпит крушение над Тихим океаном и попадает на тропический остров, где, на беду военных, обитают сотни кровожадных гигантских ящеров.

  • Съемки фильма прошли в Сент-Фрэнсисвилле и Батон-Руж, штат Луизиана, США.
  • В фильме можно заметить отсылку к классической картине «Кинг-Конг» 1933 года.
  • Двигатели бомбардировщика сгорают после удара по самолету. Ни пилот, ни второй пилот не прилагают никаких усилий для того, чтобы использовать систему пожаротушения, встроенную в двигатель, что было бы первым шагом любого квалифицированного пилота. Если бы система пожаротушения была активирована, то, с учетом прочного характера B-29, вполне возможно, что самолет смог бы долететь до места назначения.
  • Кабина, в которой сидят женщины, никоим образом не похожа на кабину подлинного B-29.
  • В фильме показано, как члены экипажа самолета используют микрофоны, постоянно снимая руки с управления для их переключения. Однако на джойстике для передачи есть переключатель, который активирует микрофон, поэтому героям не нужно было каждый раз прикасаться к устройствам.

В последние дни Второй мировой войны полковник Джек Толлер набирает опытную команду пилотов, чтобы переправить сверхсекретное оружие на американскую авиабазу в Tихом океане. Но во время полета на самолет обрушивается сильный шторм, вынуждая экипаж совершить аварийную посадку на диком тропическом острове.

В непроходимых джунглях команда Толлера сталкивается с солдатами Имперских японских Воздушных сил во главе с капитаном Озу. Но это не самый страшный противник, которого следует опасаться американцам. Оказывается, остров населен агрессивными реликтовыми существами, успевшими почти полностью уничтожить отряд Озу, и готовыми в любой момент вновь начать кровавую охоту. Попав в тиски между японскими солдатами и кровожадными чудовищами Толлер должен найти способ завершить свою миссию...

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 19 апреля 2008
Дата выхода
25 июня 2011 Германия
30 марта 2010 Италия
19 апреля 2008 США
Бюджет $1 500 000
Производство New Symphony Pictures, Clockwork Planet, Curmudgeon Films
Другие названия
Warbirds, Mega-Raptor vs. Humans, Pasari ucigase, Proistorikoi epidromeis, Sõjalinnud, Starcie w przestworzach, Titokzatos küldetés, Warbirds - Drachen des Todes, Warbirds - L'isola della paura, Птицы войны, 荒島求生
Режиссер
Кевин Жендро
В ролях
Брайан Краузе
Брайан Краузе
Люси Фауст
Люси Фауст
Стефани Онор
Калеб Микаэльсон
Все актеры и съемочная группа
3.3
3.3 IMDb
Кадры из фильма
