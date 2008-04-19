В последние дни Второй мировой войны полковник Джек Толлер набирает опытную команду пилотов, чтобы переправить сверхсекретное оружие на американскую авиабазу в Tихом океане. Но во время полета на самолет обрушивается сильный шторм, вынуждая экипаж совершить аварийную посадку на диком тропическом острове.

В непроходимых джунглях команда Толлера сталкивается с солдатами Имперских японских Воздушных сил во главе с капитаном Озу. Но это не самый страшный противник, которого следует опасаться американцам. Оказывается, остров населен агрессивными реликтовыми существами, успевшими почти полностью уничтожить отряд Озу, и готовыми в любой момент вновь начать кровавую охоту. Попав в тиски между японскими солдатами и кровожадными чудовищами Толлер должен найти способ завершить свою миссию...