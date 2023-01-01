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Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись, 1980: актеры и роли
Krovavaya nadpis
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
1980 / СССР
8.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников
Igor Maslennikov
В ролях
Василий Ливанов
Vasily Livanov
Виталий Соломин
Рина Зеленая
Борислав Брондуков
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