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Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись, 1980: актеры и роли
Krovavaya nadpis Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись 1980 / СССР
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Василий Ливанов Василий Ливанов Vasily Livanov Виталий Соломин Виталий Соломин Рина Зеленая Рина Зеленая Борислав Брондуков Борислав Брондуков
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