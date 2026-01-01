Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно

Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу

Мамочка с детьми заняла ваше место у окна в самолёте? Скажите одну фразу — нахалов как ветром сдует

«Ван-Пис» вышел ровно 29 лет назад, но сейчас его зовут «мусором»: фаны уже нашли 3 тайтла на замену

По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6

Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)

После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира

Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом

Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе

Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»