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Том и Джерри: Шерлок Холмс
Том и Джерри: Шерлок Холмс, 2010: актеры и роли
Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes
Том и Джерри: Шерлок Холмс
2010 / США
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Том и Джерри: Шерлок Холмс, 2010: актеры и роли
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Режиссер
Спайк Брандт
Spike Brandt
В ролях
Майкл Йорк
Michael York
Малкольм МакДауэлл
Malcolm McDowell
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Грэй Гриффин
Grey Griffin
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