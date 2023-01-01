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Киноафиша Фильмы Специальное задание Специальное задание, 2008: актеры и роли
The Shepherd Специальное задание 2008 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Специальное задание, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айзек Флорентайн Айзек Флорентайн Isaac Florentine
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм Jean-Claude Van Damme Натали Робб Гари МакДональд Gary McDonald Дэниэль Перрон Скотт Эдкинс Скотт Эдкинс Scott Adkins
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