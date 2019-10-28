Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Форум
Киноафиша Фильмы Форум
Das Forum

Форум, 2019

2019 / Германия
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Документальный фильм о Всемирном экономическом форуме в Давосе и его противоречивом основателе Клаусе Швабе — горячем стороннике глобализма, держащем бюст Ленина на книжной полке. Шваб верит, что мировые проблемы можно решить через диалог элит, и с 1971 года организует для него площадку. В 2019-м эта идея дает все больше сбоев. Пока лидеры мировых держав и глобальных корпораций чествуют друг друга, в Бразилии вырубаются леса, а океан все больше засоряется пластиком. Вскоре меняется и климат мировой дипломатии. Трамп, Макрон и Тереза Мэй отказываются от визита на форум, зато исполнительный директор Гринпис Дженнифер Морган привозит туда Грету Тунберг. По мнению Морган, адепты глобализма создают в лучшем случае статус-кво, а в худшем — условия для неизбежной катастрофы. По словам Тунберг, наш общий дом уже в огне. «Форум» — это документальный политический триллер, высвечивающий путаницу фактов и событий за сценой самых крупных ежегодных встреч. Фильм показывает влиятельных персон до и после публичных выступлений, дает уникальный ракурс на мероприятия международного значения. Речь идет не только о форуме в швейцарском Давосе, но и о закрытых встречах лидеров стран Юго-Восточной Азии и отдельных проектах Шваба в Африке. В прошлом году эта снятая крошечной командой картина открывала 62-й Международный фестиваль документального и анимационного кино в Лейпциге. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 28 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Маркус Веттер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Форум 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Приложение киноафиши