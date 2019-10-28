Форум, 2019

Документальный фильм о Всемирном экономическом форуме в Давосе и его противоречивом основателе Клаусе Швабе — горячем стороннике глобализма, держащем бюст Ленина на книжной полке. Шваб верит, что мировые проблемы можно решить через диалог элит, и с 1971 года организует для него площадку. В 2019-м эта идея дает все больше сбоев. Пока лидеры мировых держав и глобальных корпораций чествуют друг друга, в Бразилии вырубаются леса, а океан все больше засоряется пластиком. Вскоре меняется и климат мировой дипломатии. Трамп, Макрон и Тереза Мэй отказываются от визита на форум, зато исполнительный директор Гринпис Дженнифер Морган привозит туда Грету Тунберг. По мнению Морган, адепты глобализма создают в лучшем случае статус-кво, а в худшем — условия для неизбежной катастрофы. По словам Тунберг, наш общий дом уже в огне. «Форум» — это документальный политический триллер, высвечивающий путаницу фактов и событий за сценой самых крупных ежегодных встреч. Фильм показывает влиятельных персон до и после публичных выступлений, дает уникальный ракурс на мероприятия международного значения. Речь идет не только о форуме в швейцарском Давосе, но и о закрытых встречах лидеров стран Юго-Восточной Азии и отдельных проектах Шваба в Африке. В прошлом году эта снятая крошечной командой картина открывала 62-й Международный фестиваль документального и анимационного кино в Лейпциге. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.