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Записки для моего сына
Записки для моего сына, 2020: актеры и роли
El Cuaderno de Tomy
Записки для моего сына
2020 / Аргентина
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Записки для моего сына, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Сорин
Carlos Sorín
В ролях
Валерия Бертучелли
Valeria Bertuccelli
Эстебан Ламот
Esteban Lamothe
Хулиан Сорин
Маурисио Даюб
Катарина Спинетта
Малена Пишо
Карла Кеведо
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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