Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Записки для моего сына
Киноафиша Фильмы Записки для моего сына Записки для моего сына, 2020: актеры и роли
El Cuaderno de Tomy Записки для моего сына 2020 / Аргентина
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Записки для моего сына, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Сорин Carlos Sorín
В ролях
Валерия Бертучелли Valeria Bertuccelli Эстебан Ламот Esteban Lamothe Хулиан Сорин Маурисио Даюб Катарина Спинетта Малена Пишо Карла Кеведо Carla Quevedo
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
После новостей о смене гражданства: Тарасова ошарашила неожиданным заявлением
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Единственный выживший сын Влада Листьева поражает сходством с отцом (фото)
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше