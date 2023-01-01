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Ледниковый период: Гигантское Рождество Ледниковый период: Гигантское Рождество
Киноафиша Фильмы Ледниковый период: Гигантское Рождество Ледниковый период: Гигантское Рождество, 2011: актеры и роли
Ice Age: A Mammoth Christmas Ледниковый период: Гигантское Рождество 2011 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Ледниковый период: Гигантское Рождество, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карен Дишер Karen Disher
В ролях
Рэй Романо Рэй Романо Ray Romano Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Дэнис Лири Дэнис Лири Denis Leary Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Сиэра Браво Сиэра Браво Ciara Bravo
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