Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полицейская академия 2: Их первое задание Полицейская академия 2: Их первое задание
Киноафиша Фильмы Полицейская академия 2: Их первое задание Полицейская академия 2: Их первое задание, 1985: актеры и роли
Police Academy 2: Their First Assignment Полицейская академия 2: Их первое задание 1985 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Полицейская академия 2: Их первое задание, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джерри Пэрис Jerry Paris
В ролях
Стив Гуттенберг Стив Гуттенберг Steve Guttenberg Бубба Смит Bubba Smith Дэвид Граф David Graf Майкл Уинслоу Michael Winslow Арт Метрано Art Metrano Джордж Гейнс George Gaynes Коллин Кэмп Коллин Кэмп Colleen Camp Ховард Хессеман Ховард Хессеман Howard Hesseman
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше