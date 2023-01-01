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Борат 2
Награды и номинации фильма Борат 2
Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
Борат 2
2020 / Великобритания / США
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Оскар 2021
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
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