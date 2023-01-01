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Борат 2 Борат 2
Киноафиша Фильмы Борат 2 Награды и номинации фильма Борат 2
Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan Борат 2 2020 / Великобритания / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Борат 2

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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