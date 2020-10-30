День господа, 2020

Добро пожаловать в Любякино — город, не существующий на карте. Здесь живут простые работяги, знакомые друг с другом с малых лет. Но уже совсем скоро об этом богом забытом месте узнает вся страна. Тому поспособствует журналистка Света (Катерина Шпица), приехавшая в провинцию из Москвы. Начальство поручило ей и младшему оператору Степану (Антон Филипенко) снять репортаж о грядущем Дне города. Задание оборачивается для сотрудников телеканала безумным приключением.
Света — скромная и красивая девушка, переживающая расставание с бойфрендом. Степан — типичный провинциал, влюблённый в коллегу с первого дня работы. Он открыт миру и всегда готов протянуть руку помощи. Но знаки внимания со стороны оператора своенравная журналистка игнорирует. Поездка в Любякино, где Степан родился и вырос, дарует парню последний шанс на взаимность.
Кинокартина дебютанта Алексея Харитонова состоит из четырех новелл, как кажется, не связанных между собой ничем, кроме общего места действия. В первой рассказывается о заурядном дорожном рабочем, которому поручено нанести городок на карту России. Именно об этом событии столичные репортёры и планируют снять материал. Но за три дня до торжества правящая элита Любякина сталкивается с целым ворохом неприятностей. Например, слесарь умудряется лишиться руки, а священник и участковый пытаются предотвратить наступающий зомби-апокалипсис.
Вместо того, чтобы решать проблемы, жители создают новые. День города на грани срыва, а на улицах царит хаос. Итог комедийного альманаха может оказаться самым неожиданным!
— Кинокомедия «День города» — дебют Алексея Харитонова в большом кино. До этого кинематографист работал на телеканалах ТНТ, СТС и «Домашний». Но как режиссёр он попробовал свои силы лишь в 2018 году, поставив короткометражную сатиру «Взятка». Работа получила диплом гильдии критиков Кинотавра, а также участвовала в основной программе «Уличного кино».
— Харитонов — выпускник академии коммуникаций Wordshop по специальности «сценарист». Также окончил режиссёрскую мастерскую школы «Свободное кино». Диплом был получен им в 2018 году.
— По словам режиссёра, картина «День города» выдержана в жанре чёрной комедии. Так, в пилоте главная героиня случайно убивает оператора, а затем в него влюбляется. Также создатели проекта отмечают влияние классической пьесы Николая Гоголя «Ревизор».
— Изначально предполагалось, что фильм выйдет в российский прокат до конца 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось сдвинуть на январь следующего. Дистрибьютером выступила компания «Каропрокат».
— Любякино — вымышленная провинция, которой в действительности не существует. Съёмки проходи в Москве и подмосковном селе Растунове.
— Продюсером стал Алексей Лихницкий — комик, известный по культовому шоу «Comedy Club». Он выступал в дуэте «Сёстры Зайцевы» вместе с Романом Юнусовым. Карьера Лихницкого в кинематографе началась с роли второго плана в фильме «Что творят мужчины!». Затем комик поступил на продюсерский факультет. «День города» — полнометражный дебют выпускника в новой для него роли.
Отошедшего от дел священника навещает друг, который умоляет спасти его одержимую дьяволом дочь, и он вынужден вновь столкнуться со своим зловещим прошлым.