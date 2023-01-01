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Другая сторона ветра Другая сторона ветра
Киноафиша Фильмы Другая сторона ветра Другая сторона ветра, 2018: актеры и роли
The Other Side of the Wind Другая сторона ветра 2018 / Франция / Иран / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Другая сторона ветра, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Орсон Уэллс Орсон Уэллс Orson Welles
В ролях
Джон Хьюстон John Huston Ойа Кодар Oja Kodar Питер Богданович Питер Богданович Peter Bogdanovich Сьюзен Страсберг Лилли Палмер Lilly Palmer Эдмонд О’Брайен Эдмонд О’Брайен Edmond O'Brien Мерседес МакКэмбридж Mercedes McCambridge Кэмерон Митчелл Cameron Mitchell Пол Стюарт Paul Stewart Грегори Сьерра Gregory Sierra
Жанна Дюбарри
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