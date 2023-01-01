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Другая сторона ветра
Другая сторона ветра, 2018: актеры и роли
The Other Side of the Wind
Другая сторона ветра
2018 / Франция / Иран / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Другая сторона ветра, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Орсон Уэллс
Orson Welles
В ролях
Джон Хьюстон
John Huston
Ойа Кодар
Oja Kodar
Питер Богданович
Peter Bogdanovich
Сьюзен Страсберг
Лилли Палмер
Lilly Palmer
Эдмонд О’Брайен
Edmond O'Brien
Мерседес МакКэмбридж
Mercedes McCambridge
Кэмерон Митчелл
Cameron Mitchell
Пол Стюарт
Paul Stewart
Грегори Сьерра
Gregory Sierra
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