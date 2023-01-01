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Мёртвые детки
Мёртвые детки, 2019: актеры и роли
Dead Kids
Мёртвые детки
2019 / Филиппины / США
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Мёртвые детки, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ред
Mikhail Red
В ролях
Келвин Миранда
Kelvin Miranda
Вэнс Ларена
Vance Larena
Халил Рамос
Khalil Ramos
Джан Сильверио
Jan Silverio
Маркус Патерсон
Markus Paterson
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