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Король Лев 2: Гордость Симбы Король Лев 2: Гордость Симбы
Киноафиша Фильмы Король Лев 2: Гордость Симбы Король Лев 2: Гордость Симбы, 1998: актеры и роли
The Lion King II: Simba's Pride Король Лев 2: Гордость Симбы 1998 / США / Австралия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Король Лев 2: Гордость Симбы, 1998: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Даррел Руни Роб ЛаДука Rob LaDuca
Роли озвучивали
Мэттью Бродерик Мэттью Бродерик Matthew Broderick Нив Кэмпбелл Нив Кэмпбелл Neve Campbell Энди Дик Andy Dick Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
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