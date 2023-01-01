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Король Лев 2: Гордость Симбы
Король Лев 2: Гордость Симбы, 1998: актеры и роли
The Lion King II: Simba's Pride
Король Лев 2: Гордость Симбы
1998 / США / Австралия
6.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Король Лев 2: Гордость Симбы, 1998: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Даррел Руни
Роб ЛаДука
Rob LaDuca
Роли озвучивали
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
Энди Дик
Andy Dick
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
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