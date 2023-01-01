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Человек без гравитации
Человек без гравитации, 2019: актеры и роли
L'uomo senza gravità
Человек без гравитации
2019 / Италия / Бельгия
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Человек без гравитации, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марко Бонфанти
Marco Bonfanti
В ролях
Элио Джермано
Elio Germano
Микела Ческон
Michela Cescon
Сильвия Д’Амико
Silvia D'Amico
Андреа Пеннакки
Andrea Pennacchi
Елена Котта
Elena Cotta
Винсент Скарито
Vincent Scarito
Кристина Донадио
Cristina Donadio
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