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Иногда Иногда
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Sometimes / Sila Samayangalil

Иногда, 2016

2016 / Индия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Семь человек  в одной приемной с нетрпением ждут результат теста на ВИЧ.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 мая 2018
Премьера в мире 23 декабря 2016
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Приядаршан
В ролях
Пракаш Радж
М.С. Бхаскар
Нассар
Все актеры и съемочная группа
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6.818182
Постер фильма Иногда 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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