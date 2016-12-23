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Иногда
Sometimes / Sila Samayangalil
Иногда, 2016
2016 / Индия
7.2
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
комедия
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О фильме
Семь человек в одной приемной с нетрпением ждут результат теста на ВИЧ.
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7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
1 мая 2018
Премьера в мире
23 декабря 2016
Возраст
18+
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Приядаршан
В ролях
Пракаш Радж
М.С. Бхаскар
Нассар
Все актеры и съемочная группа
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Серьёзные люди
(2020)
6.818182
2 постера
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