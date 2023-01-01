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Элегия Хиллбилли
Элегия Хиллбилли, 2020: актеры и роли
Hillbilly Elegy
Элегия Хиллбилли
2020 / США
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Элегия Хиллбилли, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард
Ron Howard
В ролях
Эми Адамс
Amy Adams
Хейли Беннетт
Haley Bennett
Фрида Пинто
Freida Pinto
Гленн Клоуз
Glenn Close
Бо Хопкинс
Bo Hopkins
Гэбриел Бассо
Gabriel Basso
Стефан Канкен
Stephen Kunken
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