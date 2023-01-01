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Скоро в прокате "Корабль призраков"
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Проект Power
Проект Power, 2020: актеры и роли
Project Power
Проект Power
2020 / США
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Проект Power, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Джуст
Henry Joost
Эриель Шульман
Ariel Schulman
В ролях
Джейми Фокс
Jamie Foxx
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Родриго Санторо
Rodrigo Santoro
Кортни Б. Вэнс
Courtney B. Vance
Эми Ландекер
Amy Landecker
Машин Ган Келли
Machine Gun Kelly
Аллен Мальдонадо
Allen Maldonado
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