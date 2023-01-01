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Киноафиша Фильмы Травма Травма, 2019: актеры и роли
Fractured Травма 2019 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Травма, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Андерсон Брэд Андерсон Brad Anderson
В ролях
Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Лили Рэйб Лили Рэйб Lily Rabe Люси Капри Аджоа Андох Аджоа Андох Adjoa Andoh Стивен Тоболовски Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky Лорен Кокрейн Лорен Кокрейн Lauren Cochrane Шэйн Дин Крис Сигурдсон Kris Sigurdson Чад Брюс Гэбриел Дэниелс
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