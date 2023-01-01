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Травма
Травма, 2019: актеры и роли
Fractured
Травма
2019 / США
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Травма, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Андерсон
Brad Anderson
В ролях
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Лили Рэйб
Lily Rabe
Люси Капри
Аджоа Андох
Adjoa Andoh
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Лорен Кокрейн
Lauren Cochrane
Шэйн Дин
Крис Сигурдсон
Kris Sigurdson
Чад Брюс
Гэбриел Дэниелс
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