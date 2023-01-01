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Blackpink: Зажги небо Blackpink: Зажги небо
Киноафиша Фильмы Blackpink: Зажги небо Blackpink: Зажги небо, 2020: актеры и роли
Blackpink: Light Up the Sky Blackpink: Зажги небо 2020 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Blackpink: Зажги небо, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэролайн Су
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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