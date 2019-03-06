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Маги Марен: Время действия
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Maguy Marin: L'urgence d'agir

Маги Марен: Время действия, 2019

2019 / Франция
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Француженка Маги Марен, ученица Мориса Бежара и единомышленница Пины Бауш, обладательница «Золотого льва» Венецианской биеннале за вклад в искусство, ворвалась в мир современного танца в 1970-е с радикальными, политическими заряженными постановками: ее знаменитая работа «May B» была вдохновлена пьесами Беккета. Сегодня, в свои 70 она сохраняет строгость ума и широту кругозора: фильм о ее знаковых спектаклях и творческом методе — настоящее интеллектуальное приключение. Марен рассуждает о свободе, которую дал ее поколению 1968 год, и о том, как эта свобода исчезает в современном мире, о природе власти и диктате идеального танцевального тела, который она всегда пыталась сломать, о важности действия и жеста. А еще говорит о родителях, мужчинах и сексе (режиссер этой картины — ее сын Давид), смеется над воспоминаниями с коллегами и соавторами, отдает дань уважения тем, кто ее вдохновлял. Это портрет не гения-одиночки, но человека, много учившегося у других и зажигающего своим видением окружающих: Марен убеждена, что и на сцене, и в пространстве общества мы должны действовать вместе.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 6 марта 2019
Возраст 18+
Режиссер
Давид Мамбуш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маги Марен: Время действия 1 постер
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