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Любовь, свадьбы и прочие катастрофы Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
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Love, Weddings & Other Disasters

Любовь, свадьбы и прочие катастрофы, 2020

2020 / Великобритания
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Романтический альманах с Дайан Китон и Мэгги Грэйс
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Причины посмотреть Факты О фильме

Романтический фильм-альманах Денниса Дугана состоит из трех абсолютно разных историй, посвященных теме любви. Во вступлении рассказывается о стареющем вдовце, который соглашается на свидание вслепую. Во второй части речь пойдет о непутевой девушке, ставшей звездой вирусного видео из интернета. В третьей — о попытке весельчака найти свою вторую половинку на улицах мегаполиса. За один день их жизни меняются до неузнаваемости.

Лоуренс (Джереми Айронс) уже немолод. Но, несмотря на солидный возраст, он остается в полном одиночестве. Причина — непростой характер, из-за которого рядом с ним не задерживается ни один человек. Этот самовлюбленный, привередливый и требовательный поставщик элитных блюд проживает в Бостоне. Когда-то Лоуренс уже был женат, но супруга умерла. Теперь вдовец с головой погружен в работу. На помощь приходят немногочисленные знакомые, устроившие старику свидание вслепую. Он встречается с Сарой (Дайан Китон), готовой принять сварливого эгоиста таким, какой он есть. Сложность заключается в том, что она — слепая.

Джесси (Мэгги Грэйс) — молодая девушка, переживающая расставание с бойфрендом. Отчаянный прыжок с парашютом оборачивается для нее срывом чужой свадьбы. Происшествие было записано на телефон. Вирусное видео превращает Джесси в звезду интернета. В глубине души она по-прежнему мечтает обрести настоящую любовь. К той же цели стремится и участник реалити-шоу Ричи (Эндрю Бэчелор). Путешествуя по улицам большого мегаполиса, герои комедии попадают в неординарные ситуации.

 

— Режиссер Деннис Дуган прославился благодаря комедиям с участием Адама Сэндлера. В их совместной копилке такие хиты, как: «Не шутите с Zoханом!», «Одноклассники», «Счастливчик Гилмор», «Большой папа», «Притворись моей женой» и другие. «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» — первый фильм Дугана со времен «Национальной безопасности» (2003), в создании которого Сэндлер не принимал никакого участия. 

— Съемки начались в сентябре 2019 года. Местом действия стала южная часть Бостона. Эпизоды с Сарой и Лоуренсом разворачиваются в знаменитом парке «Бостон-Коммон». Согласно режиссерской задумке, город — один из ключевых участников повествования. Дуган стремился запечатлеть главные достопримечательности, задействовав не только профессиональных актеров, но и простых жителей. 

— Первый режиссерский проект Дугана в карьере, реализованный им по собственному сценарию. Соавтором выступил актер и комик Ларри Миллер, снимавшийся в фильмах «Красотка», «Боже, благослови Америку!» и «День Святого Валентина».

— Несмотря на то, что главными звездами фильма являются Джереми Айронс («Лига справедливости», «Крепкий Орешек 3», «Борджиа») и Дайан Китон («Крестный отец», «Энни Холл»), центральным персонажем стала Джесси в исполнении Мэгги Грэйс («Заложница»). Вокруг нее строятся все остальные новеллы комедии.

— Для Эндрю Бэчелора, сыгравшего Ричи, это уже шестая полнометражная работа за 2020 год. Актера можно встретить в фильмах «Кофе и Карим», «Гренландия», «Пара на праздники», «Дом по соседству» и «Няня. Королева проклятых».

Организаторы свадеб изо всех сил стараются, чтобы создать для клиентов идеальный день, тогда как их собственные жизни далеки от совершенства.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 марта 2021
Премьера онлайн 10 апреля 2020
Премьера в мире 10 апреля 2020
Возраст 16+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Деннис Дуган
Деннис Дуган
В ролях
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Дайан Китон
Дайан Китон
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Эндрю Бэчелор
Эндрю Бэчелор
Диего Бонета
Диего Бонета
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы 3 постера
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Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
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Кинокартина представляет собой альманах историй, все сюжетные линии которого сводятся в одной точке, а именно на свадьбе баллотирующегося в мэры Бостона Роберта Бартона и его невесты Лиз. Торжественное мероприятие организовывать доверили Джесси, которой приходится найти общий язык с другим профессионалом своего дела Лоуренсом. Тому между тем организуют свидание вслепую со слабовидящей Сарой. А водитель экскурсионного автобуса Риччи влюбляется в девушку с татуировкой хрустальной туфельки и…
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