Любовь, свадьбы и прочие катастрофы, 2020

Романтический фильм-альманах Денниса Дугана состоит из трех абсолютно разных историй, посвященных теме любви. Во вступлении рассказывается о стареющем вдовце, который соглашается на свидание вслепую. Во второй части речь пойдет о непутевой девушке, ставшей звездой вирусного видео из интернета. В третьей — о попытке весельчака найти свою вторую половинку на улицах мегаполиса. За один день их жизни меняются до неузнаваемости.

Лоуренс (Джереми Айронс) уже немолод. Но, несмотря на солидный возраст, он остается в полном одиночестве. Причина — непростой характер, из-за которого рядом с ним не задерживается ни один человек. Этот самовлюбленный, привередливый и требовательный поставщик элитных блюд проживает в Бостоне. Когда-то Лоуренс уже был женат, но супруга умерла. Теперь вдовец с головой погружен в работу. На помощь приходят немногочисленные знакомые, устроившие старику свидание вслепую. Он встречается с Сарой (Дайан Китон), готовой принять сварливого эгоиста таким, какой он есть. Сложность заключается в том, что она — слепая.

Джесси (Мэгги Грэйс) — молодая девушка, переживающая расставание с бойфрендом. Отчаянный прыжок с парашютом оборачивается для нее срывом чужой свадьбы. Происшествие было записано на телефон. Вирусное видео превращает Джесси в звезду интернета. В глубине души она по-прежнему мечтает обрести настоящую любовь. К той же цели стремится и участник реалити-шоу Ричи (Эндрю Бэчелор). Путешествуя по улицам большого мегаполиса, герои комедии попадают в неординарные ситуации.