Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Девичник: Убойная ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Молодое вино Молодое вино
Киноафиша Фильмы Молодое вино Молодое вино, 2019: актеры и роли
Молодое вино 2019 / Россия
3.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Молодое вино, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Петр Олевский Петр Олевский
В ролях
Катерина Шпица Катерина Шпица Валерия Бурдужа Валерия Бурдужа Нил Кропалов Нил Кропалов Данила Рассомахин Данила Рассомахин Danila Rassomakhin Екатерина Волкова Екатерина Волкова Ekaterina Volkova Анастасия Стежко Анастасия Стежко Anastasiya Stezhko Александр Яценко Александр Яценко Aleksandr Yatsenko
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Related video
Эти пять слов выдают неграмотного человека: постоянно их использует и ошибается
Приносят одни несчастья: эти популярные в России имена долгое время были под запретом
Тест: какой день в неделе принесет вам удачу?
Честное фото Успенской шокировало народ: на лицо без слез не взглянешь
Один и тот же ляп кочевал из фильма в фильм: в СССР его ни разу не заметили
Куда смотрели родители? Каждый ребенок в СССР хоть раз пробовал это ужасное лакомство во дворе
Было 37 лет – стало 20: вот что вышло из попытки омолодить Алентову в фильме «Москва слезам не верит»
Вечный двигатель: эти знаки Зодиака самые энергичные
Многие не знали про второго Афоню: от полного провала не спас даже Куравлев
26 июля начинается белая полоса сразу у нескольких знаков зодиака: готовьтесь к приятным сюрпризам
В советских фильмах молодые постоянно играли стариков: удивитесь, почему так
Постыдная причина, почему в СССР все быстро женились: современная молодежь не поймет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше