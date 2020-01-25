Экспериментальный дебют из России на стыке игрового и документального кино. Братья Марк и Геша — подростки из неполной семьи. Их отец суров и не умеет выражать свои чувства. Уходящий корнями в славянский фольклор, этот фильм — тактильная драма взросления, погружающая зрителя в мир ребенка, его страхов, травм и надежд. Единственный в этом году российский участник конкурса Роттердамского кинофестиваля вошел в специальную программу «Сделано в России» Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии. Бабай — ночной дух в славянском фольклоре, упоминаемый родителями, чтобы запугать непослушных детей. Артем Айсагалиев, режиссер российского происхождения, живущий и работающий в Калифорнии, использует контекст этой сказки, чтобы создать клаустрофобическую аллегорию страха и травмы, неразрывно связанных с взрослением — особенно в патриархальной семье, к которой относятся братья-подростки Марк и Геша. Подвижная камера режиссерки неигрового кино Саши Кулак создает ощущение документальной передачи мировосприятия ребенка, однако «Бабай» — фильм все же постановочный, хотя и со свободной структурой, во многом построенной на импровизации. Фильм демонстрируется на казахском и русском языках с русскими субтитрами.