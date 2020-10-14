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В одном из богатых кварталов Мехико гуляет свадьба. Марианна (Найан Гонсалес Норвинд), девушка из состоятельной семьи, выходит замуж за сына родительских друзей. Судя по разговорам, их союз должен скрепить не только дружбу, но и деловые связи двух семей. Гости прибывают с конвертами, набитыми деньгами: хозяйка дома и мать невесты деловито складывает эти свадебные подношения в специальный сейф в гардеробной. Всеобщее веселье прерывает появление пожилого мужчины (Элихио Мелендес), который…