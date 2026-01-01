Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА

Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе

ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать

Никто в них не верил, но они это сделали: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые (к удивлению зрителей) смогли дожить до финала

Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»

«Страшный тест принес я в твой дом, Надежда»: угадаете 6 советских фильмов по героине из деревни?

«Гнойная заноза на теле нашего кинематографа» — кричал Михалков на празднике в честь «Москва слезам не верит»

Парк очень странного периода: на «Нетфликс» нашли замену сериалу о детишках из Хоукинса — но вместо Векны совсем другие монстры

Дружелюбный сосед тети Мэй по кладбищу? Почему Человека-паука вычеркнули из «Мстители: Доктор Дум»

Для фанатов Джин-у этот тест — как подземелье E-ранга: покажет, хорошо ли вы помните «Поднятие уровня»