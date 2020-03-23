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Throbbing Gristle: Такой же другой, как я
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Throbbing Gristle: Такой же другой, как я, 2020

2020 / Великобритания
7.7 Оцените
13 голосов
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О фильме

Хроники великих первопроходцев индастриала. Индустриальная музыка — это не совсем то явление, в рамках которого следовало бы расставлять коллективы по старшинству, ранжиру и вкладу. Однако если приспичит назвать одну-единственную команду, которая соответствовала бы стилю на онтологическим уровне, то здесь двух мнений быть не должно — конечно, Throbbing Gristle. Британская четверка во второй половине 1970-х совершила именно что индустриальную революцию — если панк только слегка потрепал и нахлобучил условную рок-музыку, то Throbbing Gristle прошлись по ней стопудовым катком, и их подход к звуку и смыслу аукается нам до сих пор. «Другой, такой же как я» в первую очередь интересен обилием любопытных деталей и малоизвестных подробностей — всем известны имена безумной четверки Throbbing Gristle (Дженезис Пи-Орридж, Кози Фанни Тутти, Питер Кристоферсон, Крис Картер), но здесь вспоминаются совсем уже потайные арт-личности, так или иначе оказавшие влияние на становление индустриальной культуры: Физзи Пейт, Рей Харви и другие. Кроме того, фильм постулирует ключевую для понимания творчества TG вещь — в одном из эпизодов Пи-Орридж вспоминает, как в детстве он любил играть на заброшенных складах и фабриках и вообще называет Throbbing Gristle детской шайкой. В самом деле, индастриал вопреки своему мертвящему промышленному колориту есть предельно органическая утробная культура, она сродни младенческому воплю (не зря же один из альбомов TG назвали «Путешествие сквозь тело»). Да, полудетская шайка — поэтому и труба, на которой играет Кози Фанни Тутти, звучит совершенно как пионерский горн. Отсюда и это жадное стремление делать все сразу, от картин и акций до музыки и порнографии: «драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота» — в сущности, это и есть принцип великой группы Throbbing Gristle. Максим Семеляк

7.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 23 марта 2020
Возраст 18+
Режиссер
Маркус Вернер Хэд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Throbbing Gristle: Такой же другой, как я 2 постера
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