Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вера Вера
Киноафиша Фильмы Вера
Faith

Вера, 2019

2019 / Италия
5.8 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Хроника жизни странной религиозной секты — монахов-католиков и одновременно мастеров кунг-фу, живущих общиной по строгому уставу где-то в Италии. Аскетичные черно-белые кадры как будто обещают фильм о духовном поиске, совмещенном с экстремальным телесным опытом, — но нет, режиссер Валентина Педичини далека от возвеличивания своих героев и отказывается видеть в них только «воинов света». «Вера» — это этнографическое исследование, уложенное в поэтическую кинематографическую форму, попытка понять людей, подчинивших свою жизнь причудливому сочетанию моральных убеждений и телесных практик, с сохранением критической дистанции по отношению к этим людям. «Вера» — это еще и кинороман о воспитании: что происходит с детьми, которые растут в закрытой общине, чьи законы и правила отличаются от тех, что принято на «большой земле»? Что происходит со взрослыми, которые добровольно отдают себя в руки харизматичного гуру и в каком-то смысле становятся детьми, чьи отношения с отеческой фигурой строятся на принципе беспрекословного послушания? Изнурительные тренировки, аскетический быт, ритуалы группового сплочения, изгнание нарушителей устава: автор снимает герметичный быт, обычно скрытый от посторонних — находя в нем и своеобразную поэзию, и неприкрытую динамику подчинения, одинаковую и для армии, и для школы, и для корпорации, и для сообщества «воинов света», готовящихся к финальной битве со злом.

5.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 28 мая 2020
Премьера в мире 20 ноября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Валентина Педичини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вера 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Приложение киноафиши