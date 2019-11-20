Вера, 2019

Хроника жизни странной религиозной секты — монахов-католиков и одновременно мастеров кунг-фу, живущих общиной по строгому уставу где-то в Италии. Аскетичные черно-белые кадры как будто обещают фильм о духовном поиске, совмещенном с экстремальным телесным опытом, — но нет, режиссер Валентина Педичини далека от возвеличивания своих героев и отказывается видеть в них только «воинов света». «Вера» — это этнографическое исследование, уложенное в поэтическую кинематографическую форму, попытка понять людей, подчинивших свою жизнь причудливому сочетанию моральных убеждений и телесных практик, с сохранением критической дистанции по отношению к этим людям. «Вера» — это еще и кинороман о воспитании: что происходит с детьми, которые растут в закрытой общине, чьи законы и правила отличаются от тех, что принято на «большой земле»? Что происходит со взрослыми, которые добровольно отдают себя в руки харизматичного гуру и в каком-то смысле становятся детьми, чьи отношения с отеческой фигурой строятся на принципе беспрекословного послушания? Изнурительные тренировки, аскетический быт, ритуалы группового сплочения, изгнание нарушителей устава: автор снимает герметичный быт, обычно скрытый от посторонних — находя в нем и своеобразную поэзию, и неприкрытую динамику подчинения, одинаковую и для армии, и для школы, и для корпорации, и для сообщества «воинов света», готовящихся к финальной битве со злом.