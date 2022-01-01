Colette, любовь моя, 2020

Прощальная валентинка легендарному парижскому концепт-стору. «Многие люди, приезжая в Париж, сначала шли в Colette, а уже потом к Эйфелевой башне» — говорит в этом фильме Канье Уэст и ничуть не преувеличивает. За 20 лет своего существования легендарный концепт-стор, навсегда закрывшийся три года назад, не только полностью перевернул представления о фэшн-ритейле, но и стал одной из главных достопримечательностей столицы моды. В 1997-м идея того, что одежда, предметы дизайна, искусство и еда могут сосуществовать в одном пространстве казалась невероятной — и многие пророчили Colette скорее закрытие. К счастью, довольно быстро стало понятно, что основательницы концепт-стора Колетт Руссо и ее дочь Сара Андельман просто опередили свое время. Витрины, в которых ювелирные украшения соседствовали с зажигалками за €2, микс тяжелого люкса с пока еще не известными дизайнерами (для которых присутствие здесь почти всегда означало путевку в большое будущее), лимитированные совместные коллекции с историческими модными домами и просто классными селебрити, очередь за которыми выстраивалась еще до открытия дверей, — все это было придумано в Colette, пожалуй, самом важном магазине столетия. И обо всем этом в фильме рассказывают друзья и поклонники Colette: уже упомянутый Канье Уэст, музыкант Фаррелл Уильямс, художник Kaws, креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло и многие другие. Катя Федорова