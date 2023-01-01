Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Прощайте, доктор Фрейд
Кадры из фильма «Прощайте, доктор Фрейд»
Goodbye, Dr. Freud
Прощайте, доктор Фрейд
2004 / Россия
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Кадры из фильма «Прощайте, доктор Фрейд»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Девочка Нина и похитители пианино
Отзывы
2023, Россия, детский, семейный, фантастика
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Related video
Красавец с трагической судьбой: вот кто озвучивал Сюмбюль-ага из «Великолепного века»
«Хуже некуда»: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики
Известная спортсменка была любовницей мужа Глаголевой: сейчас ее сына готовы растоптать
Американец до мозга костей: единственный внук опорочил память о Магомаеве
Из звезды в продавщицы: главная инопланетянка СССР доживает своей век в нищете
Язык заплетается, дыхание сбивается: люди ахнули, услышав пение Киркорова без фонограммы
В СССР был свой сериал, но сейчас его не пересматривают даже в Сети: причина неожиданная
Шукшин не извинился за «Калину красную»: какое письмо прислали режиссеру воры в законе
Джигурда с разбитым носом: Анисина получила лучший подарок на день рождения
У Кобзона есть два сына: попробуйте отличить внебрачного от родного
«Мигрировали» с макушки под нос: упадете от вида кудряшек Розенбаума
Обладатели этих фамилий «закодированы» стать богатыми: вдруг и ваша в списке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить