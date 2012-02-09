Всё, кроме любви, 2012

Бену двадцать семь, и его уже приглашают в родную школу в качестве почетного гостя, чтобы он рассказал старшеклассникам о своей блестящей карьере. Только несколько человек из его выпуска удостоились такой чести. В их числе – олимпийский чемпион по стрельбе из лука Джим и сотрудница ООН Алекс, работающая в Йемене. На фоне ее выступления преуспевающий рекламщик Бен со своими билбордами никому не интересен, тем более что он сам не может объяснить, чем хороша его работа. Не считая, конечно, высокой зарплаты и возможности жить «красиво», меняя квартиры и женщин. После провала на школьной встрече Бен понимает, что ему не хватает чего-то по-настоящему важного. И чем больше он общается с Алекс, тем сильнее укрепляется в этой мысли.