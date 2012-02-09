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Until she came along

Всё, кроме любви, 2012

2012 / Австралия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Бену двадцать семь, и его уже приглашают в родную школу в качестве почетного гостя, чтобы он рассказал старшеклассникам о своей блестящей карьере. Только несколько человек из его выпуска удостоились такой чести. В их числе – олимпийский чемпион по стрельбе из лука Джим и сотрудница ООН Алекс, работающая в Йемене. На фоне ее выступления преуспевающий рекламщик Бен со своими билбордами никому не интересен, тем более что он сам не может объяснить, чем хороша его работа. Не считая, конечно, высокой зарплаты и возможности жить «красиво», меняя квартиры и женщин. После провала на школьной встрече Бен понимает, что ему не хватает чего-то по-настоящему важного. И чем больше он общается с Алекс, тем сильнее укрепляется в этой мысли.

 

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 12 декабря 2013
Премьера в мире 9 февраля 2012
Возраст 16+
Режиссер
Роб Ситч
В ролях
Джош Лоусон
Джош Лоусон
Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор
Трэйси Манн
Трэйси Манн
Кристиан Кларк
Кристиан Кларк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всё, кроме любви 2 постера
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