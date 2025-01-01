127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать

Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания

Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1

Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео

10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8

Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет