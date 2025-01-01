Меню
Награды и номинации фильма Пятеро одной крови 2020

Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
