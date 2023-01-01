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Евровидение: История огненной саги Евровидение: История огненной саги
Киноафиша Фильмы Евровидение: История огненной саги Евровидение: История огненной саги, 2020: актеры и роли
Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga Евровидение: История огненной саги 2020 / США / Исландия / Канада
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Евровидение: История огненной саги, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Добкин Дэвид Добкин David Dobkin
В ролях
Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Натасия Деметриу Натасия Деметриу Natasia Demetriou Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Деми Ловато Деми Ловато Demi Lovato Дэн Стивенс Дэн Стивенс Dan Stevens Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон Jóhannes Haukur Jóhannesson
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