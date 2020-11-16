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Banksy. Расцвет нелегального искусства
Отзывы о фильме «Banksy. Расцвет нелегального искусства»
Banksy and the Rise of Outlaw Art
Banksy. Расцвет нелегального искусства
2020 / Великобритания
Трейлер
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Аглая Сидихина
16 ноября 2020, 21:32
Начать свою рецензию на фильм я хочу с ответа на вопрос- Почему именно этот фильм и такая специфика. Я не являюсь уличным художником, но я люблю гулять и наблюдать за тем, что меня окружает, я никогда не держала балончик с краской, но я всегда была зрителем , порой может, не очень осознанным , но в какой бы я стране не была , мы всегда видим чьё-то творчество, которое влияет на восприятие той или определенной местности. Так и в этом фильме, он рассказывает нам о появлении и становлении уличного искусства, как искусства, имеющего ценность, имя и возможно даже славу!
Кто такой Бэнкси – никто не знает, это герой протест, протест маленького человека через образ крысы, полицейского или девочки с воздушным шаром. «Бэнкси» в фильме о нем изображен в облике среды, через приближенных к нему художников и творцов улицы.
В фильме нет призыва и доказательств правоты, как обычно бывает в похожих документальных фильмах, в нем нам повествуют об уличном искусстве в целом, почему это важно для мальчишек, которые бегают с балончиком краски в метро и оставляют свои подписи на вагонах.
Во мне этот фильм вызвал желание, что-то создать, оставить своё имя на полотне! Фильм должен затрагивать у зрителя в определенной степени сопереживание и пониманию уличному искусству, этому протесту и запрету, который ежедневно испытывает автор со стороны властей и органов правления.
16 ноября 2020, 21:32
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Кто такой Бэнкси – никто не знает, это герой протест, протест маленького человека через образ крысы, полицейского или девочки с воздушным шаром. «Бэнкси» в фильме о нем изображен в облике среды, через приближенных к нему художников и творцов улицы.
В фильме нет призыва и доказательств правоты, как обычно бывает в похожих документальных фильмах, в нем нам повествуют об уличном искусстве в целом, почему это важно для мальчишек, которые бегают с балончиком краски в метро и оставляют свои подписи на вагонах.
Во мне этот фильм вызвал желание, что-то создать, оставить своё имя на полотне! Фильм должен затрагивать у зрителя в определенной степени сопереживание и пониманию уличному искусству, этому протесту и запрету, который ежедневно испытывает автор со стороны властей и органов правления.
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