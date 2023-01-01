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Киноафиша Фильмы Явление Явление, 2020: актеры и роли
Fatima Явление 2020 / Португалия / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Явление, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марко Понтекорво Марко Понтекорво Marco Pontecorvo
В ролях
Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Жоаким ди Алмейда Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida Соня Брага Соня Брага Sonia Braga Лусия Мониш Lúcia Moniz Жуана Рибейру Joana Ribeiro
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