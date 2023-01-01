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Плащ и кинжал Плащ и кинжал
Киноафиша Фильмы Плащ и кинжал Плащ и кинжал, 1946: актеры и роли
Cloak and Dagger Плащ и кинжал 1946 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Плащ и кинжал, 1946: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фриц Ланг Fritz Lang
В ролях
Гэри Купер Гэри Купер Gary Cooper Марк Лоуренс Марк Лоуренс Marc Lawrence Людвиг Штёссель Майкл Рейли Бурк Майкл Рейли Бурк Michael Reilly Burke
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
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Время расплаты
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