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Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку
Киноафиша Фильмы Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку, 1941: актеры и роли
Genroku Chûshingura Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку 1941 / Япония
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку, 1941: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэндзи Мидзогути Kenji Mizoguchi
В ролях
Тёдзюро Каварасаки Канэмон Накамура Кунитаро Каварадзаки Kunitarô Kawarazaki Ёсидзабуро Араши Yoshizaburo Arashi Тёэмон Бандо Chôemon Bandô
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