Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поколение Вояджер Поколение Вояджер
Киноафиша Фильмы Поколение Вояджер Поколение Вояджер, 2021: актеры и роли
Voyagers Поколение Вояджер 2021 / США
5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Поколение Вояджер, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Бергер Нил Бергер Neil Burger
В ролях
Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Лили-Роуз Депп Лили-Роуз Депп Lily-Rose Melody Depp Тай Шеридан Тай Шеридан Tye Sheridan Айзек Хемпстед-Райт Айзек Хемпстед-Райт Isaac Hempstead Wright Финн Уайтхед Финн Уайтхед Fionn Whitehead Куинтесса Суинделл Куинтесса Суинделл Quintessa Swindell
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
А думали, что бездетный: у Меньшикова есть взрослая «дочь» от известной актрисы (фото)
Умер из-за «Семнадцати мгновений весны»: мурашки по коже от случившегося с советским актером
Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в фильме о вашей жизни?
Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»
Даже Клеопатра так делала: этим диким способом предохранялись в Древнем Египте
Французские астрологи назвали самый одинокий знак Зодиака
Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали
33 несчастья: от участи маленькой звездочки советского кино волосы дыбом
Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»
В эти даты рождаются невероятно мудрые женщины: проверьте, есть ли вы в списке
У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии
Самое популярное русское имя: иностранцы постоянно называют детей в честь этого выдающего мужчины
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше