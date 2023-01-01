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Поколение Вояджер
Поколение Вояджер, 2021: актеры и роли
Voyagers
Поколение Вояджер
2021 / США
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5.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Поколение Вояджер, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Бергер
Neil Burger
В ролях
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Лили-Роуз Депп
Lily-Rose Melody Depp
Тай Шеридан
Tye Sheridan
Айзек Хемпстед-Райт
Isaac Hempstead Wright
Финн Уайтхед
Fionn Whitehead
Куинтесса Суинделл
Quintessa Swindell
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