Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белая цапля Белая цапля
Киноафиша Фильмы Белая цапля Белая цапля, 1987: актеры и роли
Belaya Caplya Белая цапля 1987 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Белая цапля, 1987: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майя Бузинова Mayya Buzinova
В ролях
Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова Альберт Филозов Альберт Филозов
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
1995, Япония, анимация, аниме
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса
2023, Великобритания, ужасы
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App