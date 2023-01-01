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Киноафиша Фильмы Прощай Прощай, 1966: актеры и роли
Proshchay Прощай 1966 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Прощай, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Поженян
В ролях
Валентин Кулик Valentin Kulik Олег Стриженов Олег Стриженов Oleg Strizhenov Бимболат Ватаев Александр Стефанович Жанна Прохоренко Жанна Прохоренко Иван Переверзев Иван Переверзев
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