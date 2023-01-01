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Шаг с крыши Шаг с крыши
Киноафиша Фильмы Шаг с крыши Шаг с крыши, 1970: актеры и роли
A Step from the Roof Шаг с крыши 1970 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Шаг с крыши, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Радомир Василевский
В ролях
Георгий Милляр Георгий Милляр Николай Карнаухов Mykola Karnaukhov Анатолий Яббаров Александр Потапов Aleksandr Potapov Лев Прыгунов Лев Прыгунов Lev Prygunov Владимир Балон Роман Ткачук Роман Ткачук Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin
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