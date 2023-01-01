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Киноафиша Фильмы Особое мнение Особое мнение, 1967: актеры и роли
Osoboye mnyeniye Особое мнение 1967 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Особое мнение, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Жилин
В ролях
Юрий Дубровин Yuriy Dubrovin Ефим Копелян Ефим Копелян Пантелеймон Крымов Пантелеймон Крымов Panteleymon Krymov Геннадий Крынкин Пауль Ринне Paul Rinne Геннадий Воропаев Gennadi Voropayev Лев Золотухин Эльза Леждей Эльза Леждей Elsa Lezhdey
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