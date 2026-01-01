Документальный фильм о выживании бизнеса в период пандемии. Новые времена требуют новых решений, от которых зависит будущее экономики и судьбы миллионов людей.

«План минимум – выжить», – такую цель поставили перед собой тысячи владельцев малого и среднего бизнеса в начале суровой весны 2020 года, когда коронавирус нанес безжалостный удар по экономике. Инициатор и главная героиня документального фильма – предприниматель Оксана Федосеева – делится личной историей о том, как она и ее коллеги спасают свое дело в условиях экономического коллапса. Съемки проходили в пяти разных городах. Так, находясь в Лондоне, Оксана попала в сложную эпидемиологическую обстановку на три недели раньше, чем большинство россиян. Она переживала «агонию» собственного бизнеса одновременно с реальной болезнью. В начале марта у нее в довольно тяжелой форме протекала коронавирусная инфекция. Находясь на карантине, Оксана вместе с командой, работающей удаленно, проводила постоянные «мозговые штормы», чтобы найти возможности выхода из кризисной ситуации. Каждая компания, каждое дело требует разных решений, но ясно одно – нужно меняться прямо сейчас. Накатанные рельсы взорваны, пришло время искать и прокладывать новые пути.

Вдохновляющий на перемены документальный фильм «COVID-19: Антивирус для Бизнеса» можно посмотреть онлайн.