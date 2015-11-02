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The Leisure Class

Высший класс, 2015

2015 / США
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Уильям – приветливый англичанин, готовящийся отпраздновать свой предстоящий брак с Фионой, красивой и нежной дочерью сенатора США, члена одного из самых богатых и престижных кланов Восточного побережья. Семья сенатора и не подозревает, что на самом деле Уильям – аферист с поддельной личностью, который пытается выкрасть средства из фонда благотворительной организации сенатора. Но когда герой понимает, что испытывает искренние чувства к Фионе, он начинает переосмысливать свою жизнь и в конце концов решает встать на путь исправления. Однако не слишком ли поздно?

  • В ноябре 2014 года было объявлено, что режиссер Джейсон Манн выиграл конкурс 4 сезона проекта Greenlight, главным призом в котором является грант на постановку полнометражного фильма для телеканала и студии HBO. 
  • Изначально Манн собирался снять свой сценарий комедии «Не очередная красотка». Но после того, как он поделился с продюсерами сценарием полнометражной версии написанной им короткометражки «Высший класс», было решено поставить его. 
  • HBO выделили для фильма три миллиона долларов. Это позволило создателям снять фильм полностью на пленку, что вкупе со стилизованными под кино семидесятых ракурсами и наездами придало ему особую винтажную атмосферу.

Уильям — добродушный англичанин-аферист, который выдает себя за человека из высшего общества и собирается прибрать к рукам деньги семьи сенатора Эдварда Лэнгстона, женившись на его дочери Фионе. В разгар приготовлений к свадьбе к Уильяму приезжает его брат Леонард, который грозит нарушить все планы Уильяма.

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 2 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Джейсон Манн
В ролях
Бриджет Риган
Бриджет Риган
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Бренда Стронг
Бренда Стронг
Кристин Лэйкин
Кристин Лэйкин
Эд Викс
Эд Викс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Высший класс 2 постера
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Высший класс

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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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