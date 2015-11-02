Высший класс, 2015

Уильям – приветливый англичанин, готовящийся отпраздновать свой предстоящий брак с Фионой, красивой и нежной дочерью сенатора США, члена одного из самых богатых и престижных кланов Восточного побережья. Семья сенатора и не подозревает, что на самом деле Уильям – аферист с поддельной личностью, который пытается выкрасть средства из фонда благотворительной организации сенатора. Но когда герой понимает, что испытывает искренние чувства к Фионе, он начинает переосмысливать свою жизнь и в конце концов решает встать на путь исправления. Однако не слишком ли поздно?