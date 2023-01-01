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Секреты прошлого Секреты прошлого
Киноафиша Фильмы Секреты прошлого Секреты прошлого, 2013: актеры и роли
Le passé Секреты прошлого 2013 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Секреты прошлого, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Асгар Фархади Асгар Фархади Asghar Farhadi
В ролях
Беренис Бежо Беренис Бежо Bérénice Bejo Тахар Рахим Тахар Рахим Tahar Rahim Али Мосаффа Полин Бурле Pauline Burlet
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